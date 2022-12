Taranto, il video di Celeste Fortunato, scrittrice malata di leucemia è virale: «Io lotto per la vita e il governo aiuta l'ex Ilva»

«Mentre lotto ogni giorno per sopravvivere e insieme tanti uomini, donne, bambini, il Consiglio dei Ministri ha pensato di stanziare altri 680 milioni per garantire la produzione e l'aumento di capitale dell'ex Ilva e di ripristinare lo scudo penale, lasciando che continui a inquinare». Lo sfogo sui social è di Celeste Fortunato, educatrice, scrittrice e artigiana tarantina. Un video diventato subito virale, con quasi 100 condivisioni e numerosi like. La donna, malata di leucemia da un anno e mezzo, lotta per la vita e denuncia l'«aiuto» del Governo per Mittal.