Una app per individuare la tomba dei defunti al cimitero

Una app per trovare facilmente la tomba del "caro estinto". Questa la novità per i tarantini che in questi giorni si recheranno nei due cimiteri di Taranto per rendere omaggio ai defunti. «Da quest’anno - ha spiegato l’assessore comunale Laura Di Santo - sarà possibile individuare l’esatta posizione delle sepolture dei propri cari, grazie a un’applicazione. A tutti gli ingressi delle due strutture i cittadini troveranno dei cartelli con un qr code da scansionare con il proprio smartphone. Seguendo le successive istruzioni, sarà possibile conoscere la posizione».

La festività

L'amministrazione in vista delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, appuntamento molto sentito in città, ha anche assicurato maggiore decoro per favorire le visite ai cimiteri “San Brunone” e “Santa Maria porta del cielo”. L’assessorato all’Ambiente in questi giorni è impegnato su questi fronti, grazie anche alla collaborazione della cooperativa Kratos, titolare dei servizi cimiteriali.

Gli interventi

Oltre il consueto servizio di pulizia è stata disposta la piantumazione di piante ornamentali e floreali nelle aiuole di entrambi i cimiteri. È stato risolto anche un problema relativo alla disponibilità di acqua nella quarta e quinta zona del cimitero “San Brunone”: la pompa che riforniva i rubinetti è stata sostituita e, per ulteriore sicurezza, sarà disponibile un’autobotte.