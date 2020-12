Ucciso a colpi di pistola, ritrovato cadavere in uno scantinato

Lo hanno ucciso a colpi di pistola in uno scantinato. Probabilmente dopo averlo seviziato. In quel seminterrato del quartiere Tamburi nella tarda serata di mercoledì sono piombati i poliziotti della squadra Mobile che hanno rinvenuto il cadavere di un uomo di 39 anni, con precedenti alle spalle nell'ambito degli stupefacenti. Per entare nel locale è stato necessario l'intervento dei vigili del Fuoco. All'interno gli agenti avrebbero trovato anche droga e armi. Immediatamente sono scattate le indagini della squadra Mobile che hanno imboccato la pista del regolamento dei conti proprio nel mondo dello spaccio di droga. Nella notte sono state eseguite diverse perquisizioni e alcune persone sono state condotte in questura. Tra loro potrebbe esserci l'assassino.

Ultimo aggiornamento: 08:53

