Spacciavano di notte tra scivoli e altalene: arrestati in tre, tra cui un minorenne

Tre giovani, uno dei quali minorenne, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri dopo essere stati sorpresi a confezionare alcune dosi di hascisc, provvisti di bilancino di precisione, coltello intriso di sostanza stupefacente e bustine di cellophane, in una delle casette in legno dell'area riservata ai divertimenti dei più piccoli all'interno del parco «Pineta Regina» di Marina di Ginosa (in provincia di Taranto).

Lo spaccio di notte

Si tratta di un luogo a ridosso del centro abitato, di giorno frequentato da escursionisti e famiglie, soprattutto nell'area attrezzata con strutture in legno e divertimenti per bambini, ma di notte - riferiscono i carabinieri - potenziale ritrovo di tossicodipendenti e spacciatori. La perquisizione personale a carico dei tre giovani ha, inoltre, consentito di rinvenire ulteriori 100 grammi di hascisc, suddivisi in 27 dosi.