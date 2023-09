Perseguita la ex e nel giorno del suo compleanno insiste per farle gli auguri: arrestato 43enne

A Taranto, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni, operaio di professione, accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. La situazione ha avuto origine dalla difficoltà dell'uomo nell'accettare la fine della loro relazione, specialmente considerando che da essa erano nati tre figli, uno di 20 anni e due ancora minorenni. Nonostante fosse già coinvolto in un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia, l'uomo di recente si era appostato fuori dalla casa dell'ex compagna, l'ha seguita e le ha inviato messaggi minacciosi. Il culmine di questa serie di comportamenti problematici è avvenuto ieri, quando, sotto il pretesto di fare gli auguri per il compleanno, si è presentato nuovamente davanti alla casa della donna e ha insistito per farla aprire la porta, minacciandola.

Grazie alla prontezza della vittima nel chiamare il numero d'emergenza 112, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente e hanno sorpreso il 43enne mentre continuava a bussare ripetutamente alla porta della sua ex compagna, profondendo minacce di morte nei suoi confronti.

Alla luce di queste gravi circostanze, l'uomo, che aveva già un passato con problemi con la legge, è stato arrestato e tradotto in carcere.