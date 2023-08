Spaccio di droga, sei arresti dei carabinieri

Sei arresti per un giro di spaccio di droga nel versante occidentale della provincia di Taranto. I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti nelle prime ore di questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Massafra, supportati da unità cinofile antidroga di Modugno. I militari hanno eseguito le misure disposte dal gip del Tribunale su richiesta della Procura jonica. Quattro indagati sono finiti in carcere, altri due ai domiciliari. Per tutti l'accusa è di detenzione e vendita di cocaina, hashish e marjuana.

L'indagine

L’indagine, coordinata dalla Procura di Taranto, è iniziata nel luglio di due anni fa ed ha consentito di individuare una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti rivolta ad una vasta platea di acquirenti nel comune di Palagiano.

I pusher, per gli spostamenti dello stupefacente e per la cessione hanno utilizzato monopattini e bici elettriche, mezzi che avrebbero consentito anche di dileguarsi agevolmente negli stretti vicoli del comune.

I rifornimenti

Nel corso dell’attività sono stati individuati alcuni canali di approvvigionamento dello stupefacente nella provincia di Brindisi e nella città di Taranto, ove gli indagati hanno potuto contare su contatti con figure di spicco della criminalità delle due città. Tra le persone sottoposte alla custodia in carcere figura il fornitore dello stupefacente operante nel brindisino, già sottoposto alla sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno per “mafia”.