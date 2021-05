Colpo allo spaccio di droga, 17 arresti della Polizia

Ha preso il via alle prime luci dell'alba di oggi la retata con la quale i poliziotti della squadra Mobile di Taranto hanno sgominato una organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga, in alcuni quartieri del capoluogo jonico. Sono diciassette i provvedimenti restrittivi eseguiti dagli agenti agli ordini del dirigente Fulvio Manco, capo della squadra Mobile della Questura di Taranto. Per gli indagati si sono spalancate le porte del carcere.

La retata

I poliziotti hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, decretata dal giudice delle indagini preliminari di Lecce su richiesta dei magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Nel mirino della Polizia un gruppo che si sarebbe affermato in particolare nella gestione del lucroso business dello spaccio di droga. In 17 sono finiti in carcere, mentre otto sono gli indagati a piede libero. Tra loro anche una donna.

Le accuse

Gli arresti disposti dal gip sono scattati con le contestazioni, rivolte a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dall’avere la disponibilità di armi, detenzione illecita di droga, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, anche da guerra, con relativo munizionamento, estorsione aggravata dal metodo mafioso, ricettazione furto e minaccia.