Retata di spacciatori, otto arresti dei carabinieri

Otto arresti per traffico e spaccio di droga. A metterli a segno alle prime luci dell'alba sono stati i carabinieri del comando provinciale di Taranto. Il blitz è giunto al termine di una lunga attività di indagine condotta dai militari del comando provinciale. I carabinieri hanno eseguito le misure cautelari disposte dal gip Francesco Maccagnano su richiesta del pubblico ministero Vittoria Petronella. Due le persone finite in carcere. Altri sei indagati sono finiti ai domiciliari. Complessivamente nell'inchiesta sono indagate ventuno persone.

L'indagine

Nel mirino degli investigatori un vasto traffico di sostanze stupefacenti, in particolare hashish con il quale sarebbe stata alimentata una rete di spaccio in città. L'inchiesta ha inquadrato i rapporti tra il gruppo di tarantini e narcotrafficanti che operano in Spagna. Proprio dalla penisola iberica sarebbero giunti chili di hashish poi smerciati nelle strade del capoluogo jonico.

I nomi

Il gip Maccagnano ha disposto la misura cautelare in carcere per i tarantini Ivan Fiorino, di 47 anni, e Umberto Duchetti, di 39 anni. Lo stesso magistrato ha decretato gli arresti domiciliari per Alessio Turbato, di 27 anni, Massimo Catapano, di 24 anni, Gianmarco Manigrasso, di 25 anni, Cosimo Resta, di 59 anni, Luigi Antonio D'Aprile, di 33 anni, e Mauro Castellano, di 51 anni.