Colpo all'apertura, saccheggiate le cassettine delle macchinette

Hanno fatto irruzione in un bar di Faggiano, in provincia di Taranto, proprio al momento dell'apertura di questa mattina. Con il volto coperto dai cappucci, le pistole in pugno e un flex. Dopo aver immobilizzato il titolare del bar, uno dei due malviventi ha scassinato con l'utensile le cassettine di alcune macchinette all'interno del locale. Dopo aver arraffato il bottino, la coppia di rapinatori si è data alla fuga.

L'allarme

L'allarme è scattato intorno alle sette di questa mattina nella cittadina jonica. I due malviventi, infatti, sono entrati in azione proprio all'apertura. Dopo aver messo le mani sul denaro delle macchinette si sono dati alla fuga e sono scomparsi senza lasciare alcuna traccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed è subito scattata la caccia all'uomo in tutta la provincia per tentare di individuare i malviventi.

Le indagini

I militari hanno immedatamete acquisito la denuncia della vittima e le immagini registrate da alcune telecamere di sicurezza posizionate nella zona. Dai video si spera di individuare elementi utili per risalire all'identità dei rapinatori.