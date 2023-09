Problemi igienici, scatta la chiusura per una trattoria

Alimenti di provenienza incerta e conservati in maniera discutibile. Per questo la Polizia ha disposto la temporanea chiusura di una trattoria di Taranto. Gli agenti dopo le verifiche condotte in collaborazione con i funzionari della Asl hanno chiuso l'attività e hanno inflitto al proprietario una sanzione da mille euro.

Il controllo

L'ispezione da parte dei poliziotti del commissariato Borgo si inquadra nella campagna di controlli avviata da tempo della Polizia per verificare il rispetto delle norme igienico sanitarie all’interno dei locali pubblici.

Gli agenti, unitamente a personale specializzato dell’Asl, hanno svolto accertamenti nella trattoria situata nel centro abitato del capoluogo contestando alcune anomalie.

Le contestazioni

Gli inquirenti hanno riscontrato la presenza di diversi alimenti privi di documentazione che ne attestasse la provenienza ed hanno accertato la violazione di diverse norme igienico sanitarie. L'Autorità Sanitaria ha disposto la chiusura temporanea fino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di igiene e sanità. Al titolare della trattoria è stata inflitta una sanzione di mille euro.