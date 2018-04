Un investimento di 5 milioni per rimettere a posto le strade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I consiglieri della commissione Bilancio del Comune di Taranto da diversi giorni sono impegnati nella lettura e nell’analisi di tutti i documenti allegati al bilancio e spulciando tra le migliaia di pagine a loro disposizione stanno scoprendo novità particolarmente interessanti per il futuro della città.A dare qualche anticipazione è stato ieri il presidente della stessa commissione Dante Capriulo (Per), impegnato da sempre nella lettura dei bilanci dell’ente civico. «In queste ore» ha affermato «l’attenzione dei consiglieri è concentrata su una mole rilevante di documentazione, a cominciare dal documento unico di programmazione che contiene tutte le principali linee dell’Amministrazione, anche dal punto di vista delle più importanti attività, come la fornitura dei servizi: da quelli tradizionali a quelli più innovativi come nel campo delle politiche del turismo e del marketing o di sostegno al commercio».Le grandi novità, però, sono contenute nel piano triennale delle opere pubbliche. «Oltre a tutti gli interventi che riguardano il Cis, ed in particolar modo quelli che interessano la città vecchia,» ha anticipato il consigliere «ce ne sono tanti altri che toccano diverse zone della città. Sicuramente, c’è uno sforzo nella direzione di un aumento delle risorse rispetto agli anni precedenti».C’è, ad esempio, un grande investimento sulle strade, tanto che si passa ad uno stanziamento di quasi cinque milioni di euro; una somma enorme rispetto ai quattro/cinquecento mila euro degli anni passati. Si pensa, infatti, anche alla contrazione di un mutuo.