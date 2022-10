Incendio distrugge due auto parcheggiate in strada

Incendio e auto distrutte nella notte a Taranto. Due le vetture che sono state divorate dalle fiamme divampate in via Diego Peluso, in pieno centro abitato, per cause in corso di accertamento. L'allarme è scattato intorno alle 4 quando il rogo di è sviluppato da una Bmw parcheggiata in strada. Le fiamme si sono subito allargate ad una Lancia Y che era parcheggiata davanti. Sul posto i Vigili del Fuoco.

L'intervento

Sono stati alcuni passanti e dei residenti della zona a lanciare l'allarme alla centrale dei Vigili del Fuoco. Intorno alle 4 sul posto sono intervenuti alcuni equipaggi del comando provinciale che hanno prima circoscritto le fiamme, evitando che danneggiassero anche gli edifici vicini, e poi le hanno domate.

Il rogo

Da stabilire le cause dell'incendio. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno raccolto alcune deposizioni. I vigili del fuoco hanno effettuato alcuni rilievi per risalire alla natura del rogo che ha danneggiato seriamente entrambe le auto.