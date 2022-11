La politica tarantina piange Giovanni Semeraro: l'ex parlamentare di An morto dopo il ricovero per un infarto

È morto oggi a Taranto Giuseppe Semeraro, 75 anni, ex parlamentare di Alleanza Nazionale nonché assessore alla Cultura della giunta regionale pugliese guidata dal presidente Salvatore Distaso (1995). Fu candidato al Senato nel 2001, eletto nel collegio di Taranto: nella legislatura ha ricoperto il ruolo di componente delle commissioni Difesa e Industria. Nato il 16 marzo 1947 a Martina Franca, avvocato civilista, è stato a lungo consigliere comunale del Msi e poi di An, nonché candidato sindaco nel comune della Valle d’Itria. Nel febbraio scorso era stato insignito della toga d’oro a Taranto dal sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, per i 50 anni di professione. E’ anche stato presidente della Banca della Valle d’Itria e di Martina Franca. Era ricoverato nel capoluogo ionico dopo un infarto.

Il cordoglio del ministro Fitto

«Profondamento addolorato per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Semeraro, con lui ho condiviso sia una sincera amicizia che il governo della Puglia: è stato un assessore regionale attento, serio e competente. Un uomo di poche parole, ma con una grande visione politica e territoriale - ha commentato il ministro agli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR Raffaele Fitto - Partecipo al dolore della famiglia».