Colpi di fucile contro i mezzi della Croce Rossa, danneggiate due ambulanze

Colpi di fucile contro due ambulanze parcheggiate davanti a una delle sedi del comitato di Taranto della Croce Rossa. Lo sconcertante episodio è stato denunciato dai referenti del comitato che nel primo pomeriggio si sono accorti dei danni subiti da due mezzi che erano parcheggiati in via Lago di Bracciano, proprio davanti alla sede. Sul posto i carabinieri e gli esperti delle indagini scientifiche per fare luce sulla vicenda che al momento rappresenta un vero giallo.

Le ambulanze

Contro le ambulanze della Croce Rossa sono stati esplosi due colpi di fucile caricato a pallettoni. Le fucilate hanno centrato i cristalli dei portelloni posterioni mandando in frantumi i vetri. I mezzi erano parcheggiati in via Lago di Bracciano dalla giornata del 31 dicvembre. Non si esclude, quindi, che le ambulanze possano essere state utilizzate per uno sconcertante tiro al bersaglio proprio durante i festeggiamenti di Capodanno. Anche se un testimone avrebbe riferito di aver visto dopo l'1 gennaio i mezzi senza i danni provocati dalle fucilate.

Le indagini

Il danneggiamento delle ambulanze è stato segnalato subito ai carabinieri che si sono recati sul posto per gli accertamenti. Sono state acquisite immediatamente le immagini registrate da una telecamere di sicurezza e da altre telecamere private piazzate nella zona.