Grosso petardo davanti al gabbiotto dell'ospedale: indaga la polizia

Un grosso petardo è stato fatto esplodere nei pressi del gabbiotto di ingresso dell'Ospedale di Foggia danneggiando l'impianto della luce e un pannello in cartongesso.

Colpi di pistola contro l'ospedale di San Severo: in frantumi una finestra degli uffici Asl al primo piano

I danni all'ospedale

Sconosciuti hanno fatto esplodere un grosso petardo danneggiando il gabbiotto che si trova all'ingresso posteriore del policlinico Riuniti di Foggia in via a Lorenzo Perosi. La deflagrazione ha provocato il distacco di un pannello in cartongesso e danni all'impianto luce. Ad accorgersi dell'accaduto e a dare l'allarme è stato il personale che opera al nosocomio foggiano. Sul posto sono intervenuti gli agenti che indagano sull'accaduto.