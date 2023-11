Due chili di droga nascosti nei pressi del cimitero. Maxi sequestro dei carabinieri

Il carico di eroina per lo spaccio di droga era nascosto vicino al cimitero di Taranto. Quel nascondiglio, però, è stato scovato dai carabinieri che hanno sequestrato lo stupefacente e anche una pistola. Il sequestro è stato eseguito l'altra sera nel corso di un'operazione condotta dai militari del comando provinciale proprio nei pressi del cimitero San Brunone, nel rione Tamburi.

Il sequestro

Sotto chiave sono finiti circa due chili e mezzo di eroina, suddivisa in 5 panetti, del peso di mezzo chilo l’uno, perfettamente confezionati e sigillati con del nastro adesivo.

I militari hanno anche trovato e sequestrato quasi mezzo chilo di hashish, suddiviso in 5 panetti, confezionati, questa volta, con carta stagnola, e un involucro di plastica gialla, come quello utilizzato per le uova pasquali, con all’interno, 50 grammi di marijuana.

L'arma

Oltre alla droga è stata trovata anche una pistola semiautomatica Beretta calibro 9x21 completa di caricatore con 11 proiettili e numerose munizioni dello stesso calibro e calibro 38 special. Sulla droga e sull'arma sono state avviate le indagini per individuare i responsabili.