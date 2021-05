Taranto ha dato oggi il benvenuto a Msc Seaside, ammiraglia di Msc Crociere e nave tra le più avanzate al mondo dal punto di vista tecnologico, che per la prima volta ha fatto scalo nella Città dei due mari, dove tornerà tutti i mercoledì per l'intera stagione estiva riportando così l'antica Taras e i suoi dintorni tra le ambite mete del crocierismo internazionale, con importanti ricadute turistiche ed economiche per l'intero territorio.

Taranto tra le nuove mete crocieristiche

L'inserimento di Taranto tra le destinazioni di Msc Crociere rappresenta un'importante novità per la valorizzazione della città e dei luoghi circostanti, grazie anche alla ricca offerta di escursioni a terra, organizzate in modalità protetta e nel rispetto del rigoroso Protocollo di salute e sicurezza di Msc Crociere, che permetteranno ai crocieristi di scoprirne i luoghi più suggestivi. Per celebrare il primo attracco di Msc Seaside, la nave più grande e moderna mai costruita in Italia, varata a fine 2017, è stata organizzata a bordo della nave la tradizionale cerimonia del 'Maiden Call' alla presenza del top management di Msc Crociere.

La cerimonia a bordo

Erano presenti il country manager Leonardo Massa, e le principali autorità e istituzioni cittadine, tra cui il prefetto Demetrio Martino, il sindaco Rinaldo Melucci, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Sergio Prete, il capitano di vascello Mario Berardocco, Capo di Stato maggiore del comando Marittimo Sud, il comandante della Guardia Costiera, capitano di vascello Diego Tomat, e il colonnello Luca Steffensen, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri. Hanno partecipato alla cerimonia, scambiando il crest con il comandante della nave, anche il vice questore Cosima Bernardi, dirigente della Polizia di Frontiera, Angela Longo, responsabile dell'ufficio di Sanità Marittima, Antonio di Monte, amministratore delegato di Taranto Cruise Port, il comandante Giovanni Cervellera, in rappresentanza dei rimorchiatori, il comandante Giovanni Puglisi, presidente degli ormeggiatori e Giuseppe Melucci, presidente di Federagenti.