Il debutto di Msc Seaside a Taranto: davanti al Castello Aragonese giochi d'acqua per festeggiare

Domani mattina verso le 7.15-7.30, prima di dirigersi verso la banchina del Molo San Cataldo, la MSC Seaside passerà davanti al Castello Aragonese e i rimorchiatori festeggeranno con i giochi d’acqua.

È tutto pronto per l'arrivo di domani della MSC Seaside a Taranto. Il porto jonico è stato inserito nell'itinerario della compagnia di navigazione non solo come scalo ma per la prima volta anche come punto di imbarco e sbarco dei passeggeri. Per domani, si stimano oltre cento imbarchi dallo scalo tarantino.

Nell'itinerario anche Genova, Siracusa, Civitavecchia e Malta (La Valletta). A Taranto la MSC Seaside approderà ogni mercoledì. L'allestimento del terminal per l'accoglienza dei croceristi è ormai concluso nell'area portuale del molo San Cataldo.

L'assessore allo Sviluppo Economico, Marketing Territoriale e Turismo Fabrizio Manzulli ha effettuato questa mattina un sopralluogo per verificare gli ultimi dettagli, insieme con i vertici dell'Autorità di Sistema Portuale Mar Ionio.

«Per Taranto - ha commentato l'assessore - sarà una giornata storica. Oltre a mostrare la nostra attitudine all'accoglienza, avremo l'occasione di avviare la ripartenza della nostra economia con un modello diverso e sostenibile». Domani è prevista una cerimonia a bordo con le istituzioni locali.