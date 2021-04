Turismo, MSC inaugura stagione crociere Taranto il 5 maggio: a disposizione dei passeggeri anche spiagge private

«Gli ospiti di MSC potranno trascorrere una giornata di relax su una spiaggia Bandiera Blu che offre sabbia fine e una leggera brezza meridionale sul bordo delle limpide acque blu del Mar Ionio, un “rivale” per qualsiasi spiaggia caraibica».

L'annuncio è della compagnia MSC ai propri clienti ed è una vera e propria novità: l’approdo a Taranto della gigantesca Seaside, con sosta di circa 8 ore, non offrirà ai croceristi solo escursioni a terra - sia nella città che nei dintorni - ma anche la possibilità di trascorrere un po’ di ore al mare, in spiaggia.

È insolito, infatti, che una compagnia offra questa opzione in Europa e nel caso di MSC si tratta della “Marina di Taranto” che sarà in parte riservata ai passeggeri di Seaside in modo da garantire l’integrità della “bolla” anti-Covid prevista dal protocollo crociere. Una di queste location sarà Castellaneta Marina, bandiera blu.

La grande novità e i dettagli

«La limpidezza del mare qui è incredibile. Il fondale digrada dolcemente, le acque cristalline possono essere facilmente godute da tutti sia che si tratti di un tuffo che di una nuotata» così viene descritto lo splendido mare di Taranto.

«Tre spiagge della Marina di Taranto saranno a disposizione esclusivamente degli ospiti di MSC Crociere il giorno in cui la nave fa scalo. Saranno attivati trasferimenti in sicurezza per accompagnare gli ospiti in spiaggia e poi di nuovo sulla nave ad orari prestabiliti durante la giornata. I lidi sono dotati di stabilimenti balneari equipaggiati per una giornata al mare – con ombrelloni, lettini, bar e ristorante oltre a servizi igienici, docce e spogliatoi. Tutto sarà curato per i passeggeri: l’unica cosa che devono fare è rilassarsi e godersi il sole, la sabbia e il mare».

Le crociere a Taranto

Dopo un anno di forzato blocco causa Covid, con l’annullamento della intera programmazione 2020 che si presentava in crescita rispetto al 2019, MSC apre la stagione 2021 delle crociere nel porto di Taranto con l’attracco della Seaside il cui arrivo nel porto pugliese è calendarizzato per il 5 maggio.

È la prima volta che MSC inserisce Taranto nelle sue rotte toccate negli anni passati da altri operatori croceristici, i quali hanno riconfermato gli attracchi anche per l’imminente stagione.

Quello che parte l’1 maggio con arrivo a Taranto il 5 è un nuovo itinerario Mediterraneo di MSC. Riguarda il Sud Italia e la crociera, oltre che Taranto, fa scalo anche a Genova, La Valletta e Civitavecchia, Siracusa, con possibilità d’imbarco in tutti i porti italiani.