Si riuniscono le Confraternite per l’aggiudicazione dei simboli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è la solita domenica a Taranto, oggi. In questa giornata si vive, intimamente e nelle strade, una vera e propria vigilia della Settimana Santa Tarantina. I credenti si stanno recando nelle chiese ed assisteranno alla benedizione delle palme a San Cataldo verso le 9.30, in città vecchia, prima di andare a messa.Al borgo, l’Orchestra di Fiati “Santa Cecilia”, con il patrocinio del Comune di Taranto, eseguirà le caratteristiche colonne sonore dei riti, tra Piazza Maria Immacolata e Piazza della Vittoria, verso le 11. I musicanti saranno costretti ad annullare il concerto, loro malgrado, solo se dovesse piovere molto forte. Il loro repertorio si è impreziosito grazie ad anni di ricerca e recupero di partiture del maestro Giuseppe Gregucci ed in Quaresima sono stati distribuiti gratuitamente agli appassionati quasi tutti i 3000 cofanetti, con 6 cd su 7 dedicati a 30 marce funebri della passione (uno alle 15 pastorali tarantine), finanziati attraverso il bando ministeriale sulla “Salvaguardia del Patrimonio musicale nazionale”, e donati a Biblioteca Comunale, confraternite ed associazioni (le ultimissime copie rimaste possono ancora essere richieste via mail a progettosantacecilia@libero.it, senza spendere nulla).I confratelli si apprestano a riunirsi, in serata, nelle due assemblee tradizionali di aggiudicazione dei simboli della passione nel triduo pasquale. In questo cerimoniale, privato e riservato, si fanno offerte destinate alla vita confraternale ed a diverse opere di carità. L’Arciconfraternita del Carmine organizza il pellegrinaggio dei perdoni scalzi iniziato nel 1708, tra il giovedì santo alle 15, verso gli altari della reposizione, detti sepolcri (negli itinerari di “campagna” al borgo e “città” nell’isola, fino al venerdì santo) e la processione dei “Sacri Misteri”, il venerdì santo, tra le 17 ed il sabato santo mattina, arrivata al suo 253° anno, di una tradizione iniziata nel 1765 quando furono donate le due statue di manifattura napoletana, la bara di Gesù Morto e l’Addolorata. Si riunirà nelle prossime ore al Dipartimento Universitario Jonico, in via Duomo, laddove un tempo c’era il Convento di San Francesco, insieme agli iscritti al sodalizio.