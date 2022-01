Chili di eroina nascosti nell'auto. "Corriere" della droga bloccato dalla Polizia

Viaggiava con due chili di eroina nella macchina. La droga, però, è stata scovata di poliziotti di Taranto e per un pregiudicato di 35 anni si sono aperte le porte del carcere. Sono stati gli agenti della sezione "Falchi" della Squadra Mobile della questura jonica a intercettare nei giorni scorso il "corriere" dei narcotrafficanti. La vettura dell'uomo è stata perquisita dalla Polizia e sono saltati fuori i panetti di eroina. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato

Il controllo

L'operazione è stata messa a segno nei giorni scorsi dai poliziotti sulla statale 100, a poca distanza dal casello autostradale di Massafra. Ad insospettire i "Falchi" due macchine che procedevano lentamente. Le automobili sono state fermate e ispezionate. Nell'abitacolo della vettura con al volante il pregiudicato tarantino è stata trovata una busta con all'interno lo stupefacente.

L'eroina

Lo stupefacente era custodito in una busta di plastica. Sotto sequestro sono finite quattro panette di eroina per un peso complessivo di circa due chili. La droga è stata subito sequestrata e sotto chiave è finita anche l'auto, priva di copertura assicurativa e condotta dall'uomo sprovvisto persino della patente. Il 35enne è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato condotto in carcere.