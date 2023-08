Beve birra senza pagare e tenta di accoltellare il cuoco di una paninoteca. Arrestato dalla Polizia

Si è scolato undici birre senza pagare con due amici. E poi ha tentato di derubare e di accoltellare il cuoco di una paninoteca di Taranto. Poco dopo, però, è stato arrestato dalla Polizia con la contestazione di estorsione aggravata. Nella rete dei poliziotti, piombati sul posto tempestivamente dopo una segnalazione, è finito un tarantino di 35 anni, volto già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato bloccato a poca distanza dal locale ed è stato condotto in carcere.

Il fatto

La vittima ha raccontato agli agenti del raid di tre persone che dopo aver bevuto diversi bicchieri di birra si erano rifiutati di pagare, forse anche approfittando che il titolare non si trovasse nel locale. A quel punto il malcapitato si era rivolto telefonicamente al suo datore di lavoro che lo aveva rassicurato e gli aveva suggerito di non far pagare quei clienti per evitare problemi.

L'aggressione

Dopo aver consumato 11 birre, uno dei tre sarebbe rientrato nel locale con una scusa e dopo aver abbassato completamente la saracinesca per impedire al lavorante di fuggire, avrebbe preteso l’incasso della serata, ma la cassa era vuota.

A quel punto avrebbe estratto un coltello a serramanico, minacciando di colpire la vittima se non gli avesse consegnato l’incasso. Di fronte al rifiuto, il 35enne ha iniziato a colpire il cuoco con schiaffi e pugni alla testa, tentando di ferirlo al ventre con il coltello. Dopo la colluttazione il malvivente sarebbe fuggito, ma è stato fermato dopo l'allarme dalla Polizia.