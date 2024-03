Statale 100, il Comune di Mottola accelera per l'installazione del tutor

Il Comune di Mottola accelera per l’installazione di un sistema di rilevazione velocità media lungo la Statale 100. C’è l’impegno di spesa con l’affidamento all’azienda Ser.Com Srl del servizio sperimentale, per sei mesi, di noleggio del tutor, al fine di aumentare il livello della sicurezza della circolazione stradale. Solo negli ultimi quattro mesi, a seguito di due incidenti gravi verificatisi alle porte di Mottola, hanno perso la vita sette persone. È necessario, quindi, prendere provvedimenti con urgenza per assicurare più sicurezza agli utenti della strada. Ragion per cui al comando della Polizia locale di Mottola, già nel dicembre 2023 è stato dato mandato di attivare la procedura sperimentale del controllo elettronico della velocità media, attraverso una postazione fissa lungo l’importante arteria, percorsa giornalmente da circa 17mila veicoli.

Il commento

«Ad oggi – ha dichiarato l’assessore al Bilancio e Polizia locale, Luciano Aloia - siamo in una fase progettuale e a breve verrà installato questo rilevatore della velocità media, il cosiddetto Tutor. Si tratta esclusivamente di un mero deterrente, non è la soluzione al problema.

Anche la Lega, attraverso un intervento del segretario tarantino Francesco Battista, ha chiesto «al Ministro Matteo Salvini di intervenire al fine di programmare interventi urgenti su questa strada della morte».