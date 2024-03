Dalla Ss100 alle provinciali del Salento: quali sono le strade più pericolose di Puglia? La mappa degli incidenti

L'incidente con tre morti sulla Statale 100 domenica scorsa, all'altezza di Mottola, riapre una ferita mai chiusa: la pericolosità delle strade provinciali e delle statali in Puglia (e non solo, ovviamente). Per svelare la tendenza in corso e per capire meglio quali siano le strade più pericolose ci si può aiutare con l'ultimo report di Asset, l'agenzia regionale che si occupa del tema. Quasi un incidente su due e quasi un decesso su due è avvenuto su una provinciale.

