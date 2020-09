Scuola, in arrivo a Taranto e provincia 8.071 tra banchi, sedie e sedute innovative

Ultimo aggiornamento: 19:41

«Sono in consegna in alcune scuole di Taranto e provincia 8071 nuovi banchi singoli, sedie e sedute innovative per garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti nel corso di quest'anno scolastico». Lo comunica in una nota il deputato tarantino del M5S Giovanni Vianello, aggiungendo che «continua il lavoro incessante della Ministra Lucia Azzolina e del Governo per tutelare i nostri studenti.A Taranto città, in 23 scuole, verranno distribuiti a giorni 4782 banchi singoli, 40 sedie e 3008 sedute innovative». L'Istituto comprensivo Morleo di Avetrana riceverà a breve 63 nuovi banchi e 24 sedute innovative, all'I.C. Bonsegna - Toniolo di Fragagnano invece 20 nuovi banchi e 25 sedute innovative, all'I.C. Marconi di Palagianello arriveranno 34 nuovi banchi e 50 sedute innovative, all'I.C. Giannone di Pulsano verranno consegnate 25 sedute innovative. «Sono segnali importanti - osserva Vianello - perché indicano il costante impegno del ministero dell'Istruzione per far proseguire al meglio, quindi in completa sicurezza, il percorso didattico a tutela dei ragazzi ma anche del personale docente e scolastico».LEGGI ANCHE Ritorno in classe per migliaia di studenti, scuole ancora senza risposte: il problema dei banchi Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ricorda che il Ministro Francesco Boccia, durante un incontro del 28 agosto scorso, assicurò «che si sarebbe speso con il Miur affinché Taranto avesse priorità nelle forniture. Lo ringraziamo per l'attenzione che manifesta sempre verso la nostra città, con la quale c'è certamente un forte legame che si rafforza negli anni».