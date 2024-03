Sava, dottoressa trovata morta in casa dal marito. Aveva la testa nel camino

Sava sotto choc questa mattina per la morte della dottoressa Maria Lucia Rossetti di 67 anni trovata priva di vita con la testa nel camino tra i tizzoni della sera prima ancora accesi. A fare la terribile scoperta intorno alle 5 del mattino è stato il marito che si era alzato per andare in bagno.

Inutili i soccorsi del 118 giunto in pochi minuti dalla vicina postazione. I sanitari hanno solo constatato il decesso avvenuto tempo prima.



Potrebbe essersi trattato di un malore che ha poi provocato la caduta nel fuoco, ma i carabinieri di Sava fatti intervenire dagli operatori dell’ambulanza hanno avvertito il magistrato di turno che ha disposto la visita necroscopica per l’eventuale autopsia.