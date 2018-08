Trova il passo carrabile occupato e tira fuori la pistola: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trova il proprio passo carrabile occupato e, nel mezzo di una lite furibonda, tira fuori una pistola dall’auto: un ventisettenne denunciato dalla Polizia di Stato. I poliziotti hanno poi appurato che si trattava di un’arma giocattolo ad aria compressa. Alle ore 01.30 del mattino, presso la Sala Operativa della Questura, sono giunte numerose segnalazioni di un rissa in corso in Viale del Tramonto nei pressi di un chioschetto. Immediatamente sono state inviate due volanti i cui operatori, una volta giunti sul posto, hanno appreso che la lite è scaturita dalla presenza di una vettura davanti ad un passo carrabile. Il soggetto armato di pistola, infatti, non aveva gradito il parcheggio di quest’auto davanti al suo cancello e, all’apice di una furibonda lite – che, rapidamente, dalle parole è passata alle vie di fatto, coinvolgendo più persone – ha effettivamente tirato fuori dalla propria macchina una pistola con la quale ha puntato e minacciato i presenti. Tra questi vi erano anche dei bambini.Costui, successivamente, anche a causa della generale reazione di collera per questo gesto – manifestatasi con numerosi lanci di bottiglie di birra verso la sua abitazione – si è barricato in casa fino all’arrivo dei poliziotti, i quali, dopo aver sentito le testimonianze dei presenti, hanno individuato il giovane e hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di armi.Prima che questa avesse inizio, su invito espresso degli agenti, il ragazzo ha spontaneamente consegnato l’arma. Questa, però, è risultata essere una semplice pistola giocattolo ad aria compressa priva di potenzialità offensiva in quanto di potenza inferiore ai limiti previsti dalla legge e, pertanto, regolarmente detenuta. La stessa, essendo oggetto del reato, è stata posta sotto sequestro penale.Dalle indagini, tra l’altro, è emerso che il ragazzo ha già delle segnalazioni di polizia per fabbricazione e commercio abusivo di materie esplodenti.