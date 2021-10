Il Consiglio forense annulla l'elezione di Moretti, tutto da rifare per l'Ordine di Taranto

Colpo di scena sull'Ordine degli Avvocati di Taranto. Dopo circa sei mesi dal pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il Consiglio nazionale Forense recepisce il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte e annulla l'elezione dell'avvocato Fedele Moretti, che aveva deciso di resistere anche nel procedimento di rinvio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense.

Il ricorso

«Sono stati due anni e mezzo intensi - spiegano in rappresentanza dei ricorrenti, gli avvocati Fabrizio Nastri e Filippo Lerario - : una vicenda giudiziaria che ha portato la questione dell’eleggibilità dell’avvocato Moretti (e di molti altri Consiglieri eletti in vari Ordini del Paese) fino alle Sezioni Unite. Le norme in tema di elezioni forensi, alla fine, sono state chiarite in tutta la loro evidente portata, anche in sede nazionale, grazie ai ricorsi presentati (unitamente ad altri 19 Avvocati) dall’avvocato Mirella Casiello, Consigliere dell’Ordine di Taranto e Presidente di Libra Avvocati. A nulla è valso spostare la data delle elezioni nel 2019, i consiglieri che hanno alle spalle già due consiliature (anche se non complete) non possono ricandidarsi: possiamo dire di essere soddisfatti del risultato raggiunto. L'auspicio è che l’avvocato Moretti lasci subito il Consiglio e si possa finalmente voltare pagina: l'Avvocatura jonica aveva ed ha diritto di avere un presidente eletto nel pieno rispetto della Legge vigente».