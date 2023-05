Niccolò Fabi inaugura parco giochi nel rione Tamburi di Taranto

Il cantante romano, Niccolò Fabi, ha inaugurato questa mattina un parco giochi al rione Tamburi di Taranto. La zona verde per i bambini, interamente pensata in materiali ecocompatibili e sostenibili, si trova a poche centinaia di metri dallo stabilimento ex Ilva e accoglierà in sicurezza gli alunni nelle ore ricreative, ma anche tutti i bambini e le bambine al di fuori dell'orario scolastico.

Le radici del parco

Un pensiero è volato a sua figlia Olivia, morta nel 2010 per una meningite fulminante all'età di 2 anni. Il parco, infatti, è il risultato del progetto denominato "I sorrisi di Tamburi", che nacque alcuni anni fa, dall'incontro tra l'associazione "Parole di Lulù" di Fabi e della sua ex moglie Shirin Amini, la Fondazione Pizzarotti e il Comune di Taranto. Il progetto fu finanziato dagli organizzatori durante una giornata di raccolta fondi il 1° settembre 2016 all'interno della Masseria Mangiato di Martina Franca, in provincia di Taranto.

Il progetto

La progettazione del parco è stata affidata allo studio di architettura "Di Gregorio architetti" di Parma, che ha curato in ogni dettaglio tutte le procedure. Le attività di coordinamento, invece, alla dottoressa Annamaria Moschetti dell'"Associazione culturale pediatri" e al supporto dell'architetto Massimo Prontera. Il supporto è arrivato anche dall'ordine dei medici e dall'ordine degli agronomi di Taranto.

La raccolta fondi

Il progetto è stato anche selezionato da Intesa Sanpaolo per il "Programma formula", in collaborazione con Fondazione Cesvi, e finanziato con una raccolta fondi attiva da ottobre a dicembre dello scorso anno. Sono stati raccolti in tre mesi oltre 145mila euro grazie al contributo non solo dei cittadini, ma anche delle imprese, della stessa banca e della società Gruppo Intesa Sanpaolo.

Cosa nascerà all'interno

All'interno del parco nascerà anche una biblioteca con libri dedicati ai bambini tra i 5 mesi e i 6 anni, in collaborazione con l'iniziativa "Nati per leggere". Ma anche altre attività, insieme alle associazioni di quartiere e agli enti locali.

Le dichiarazioni

«Oltre ad essere un piccolo regalo per la città - ha dichiarato Niccolò Fabi - speriamo possa essere accolta come un segno tangibile di quanto la questione del suo inquinamento ambientale e la salute dei cittadini sia importante per noi». Un progetto che - come ha affermato la presidente della fondazione Pizzarotti - «ha l'obiettivo di offrire uno spazio di svago a molti bambini e ragazzi il cui diritto al gioco e alla spensieratiezza deve essere tutelato e promosso».

La fondazione

La fondazione di Niccolò Fabi si è posto da sempre l'obiettivo di realizzare progetti sanitari e ludici dedicati ai bambini. Dopo aver affrontato diverse emergenze italiane e africane ha deciso di rivolgere l'attenzione alla realtà complicate dei bambini di Taranto e del rione Tamburi.