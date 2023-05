“Il cielo oltre le polveri” vince il Premio Leogrande 2023

Valentina Petrini con il suo libro “Il cielo oltre le polveri” edito da Solferino Libri è la vincitrice del Premio Leogrande 2023. La proclamazione è avvenuta questa sera nel Teatro Fusco di Taranto. “Il cielo oltre le polveri” è un “grande racconto nero” sull’Ilva di Taranto ed era stato candidato dalla vincitrice della passata edizione del Premio, Stefania Maurizi.

Valentina Petrini è tarantina, nata e cresciuta in un quartiere operaio proprio a ridosso dell’Ilva “dove le polveri si posano sui balconi delle case e sui giochi dei bambini”. Trasferitasi a Roma, è tornata sui luoghi della sua infanzia proprio per raccontare la drammatica realtà della città a causa del siderurgico.

Il Premio Leogrande è organizzato dall’Associazione Presìdi del Libro e dal Comune di Taranto con il sostegno di Regione Puglia e Edison Next. Istituito in memoria dello scrittore tarantino Alessandro Leogrande, ha lo scopo di promuovere e far conoscere le migliori opere di inchiesta narrativa e sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi di stringente attualità.