Una tre giorni all’insegna della musica e dell’ arte a Martina Franca, dal 7 al 9 giugno, come introduzione alla prossima edizione del Festival della Valle d’Itria. Nomi noti e nomi che lo diverranno come i giovani allievi di Francesco Libetta. E c’è l’ Orchestra popolare della Notte della Taranta, sabato 8: non ruba la scena al Festival della Valle d’Itria ma gli si affianca in una organizzazione dei saperi che accosta la manifestazione orgoglio della Valle d’Itria ad enti e fondazioni pugliesi.

Il calendario

Si comincia venerdì 7 giugno alle 18.30 con “Armonie d’Itria”, la banda municipale cittadina. Poco dopo nel verde della comunale Villa Garibaldi, le giovani promesse del pianismo che hanno seguito i corsi tenuti dal maestro Francesco Libetta. Dalle 20 un flash mob degli allievi dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”. E ancora venerdì, nella masseria Orti del Duca alle 21.30, Claudio Prima porta la sua idea di musica, che coincide con quella della comune terra e con quella dell’Ensemble Semediterraneo, al confronto con altre musiche. Sabato 8 il convegno “Culture, Persone, Esperienze! In Puglia", organizzato dalle due Fondazioni, Grassi e Di Vagno. Alle 19.30 in piazza Roma spazio ai piccoli che troveranno l’attore e regista Giovanni Di Lonardo e tre musicisti: Ivana Zaurino, violino, Gabriella Caroli, flauto, Michele Santoro, chitarra, impegnati nel “Gianlibretto”. Alle 20.30 nel chiostro di San Domenico, Maurizio Pellegrini presenta con il suo Epos Teatro un omaggio a Eduardo con “Ha da passà 'a nuttata”. La giornata di sabato si conclude in piazza XX Settembre con l’orchestra e i danzatori della Notte della Taranta (22.30). Domenica tocca all’Ico Magna Grecia diretta da Claudio Vandelli eseguire Bernstein e Gershwin alle 21 in piazza XX Settembre.