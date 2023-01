Un murales in Puglia è tra i più belli del mondo: “L'amore è più forte della morte” di ​Judith de Leeuw a Taranto

Un murales tra i più belli del mondo. Dopo una selezione durata un anno, la community Street Art Cities ha individuato 100 murales in tutto il mondo che concorrono per il titolo di "Best Street Art of 2022 Awards". Tra le opere italiane selezionate c'è anche "L'amore è più forte della morte", realizzata dall'artista olandese Judith de Leeuw su un palazzo del quartiere Paolo VI di Taranto.

L'opera può essere votata fino al 31 gennaio scaricando l'app Street Art Cities.



Il progetto

T.R.U.St è il progetto di arte urbana che dal 2020 ha regalato alla città di Taranto diverse opere murarie che compongono un percorso espositivo open air di calibro internazionale. Tra le quali, appunto, quella di Judith de Leeuw.

«Con T.R.U.St. abbiamo coltivato un’idea semplice e rivoluzionaria – il commento del sindaco Rinaldo Melucci – ossia che l’arte può essere veicolo di rivalutazione e rigenerazione di qualsiasi area urbana. L'arte contemporanea, per altro, è un veicolo di promozione eccezionale per le città e in particolare per Taranto, che ha già maturato una vocazione in tal senso. Anche quest’anno, quindi, abbiamo individuato come quartieri obiettivo Salinella e Paolo VI, insieme con il centro di Taranto, dove ben undici artisti provenienti da tutta Europa si misureranno con l’affascinante linguaggio della street art».