Riqualificazione, arriva il primo campo di basket pubblico in città

“Trasforma sempre una situazione negativa in una situazione positiva”. Le celebri parole pronunciate dal campione di Nba e leggenda sportiva, Michael Jordan, interpretano al meglio lo spirito dell’iniziativa che ha portato alla nascita del primo campo da basket pubblico della città di Taranto.

La Lost & Found Arena è frutto del contributo e dell’impegno di Sneakers Academy -organizzazione indipendente nata in seno a Sneakers 76- impegnata nella diffusione della street culture, nei principi di inclusione, diversità, sostenibilità e solidarietà. La volontà di donare alla città uno spazio aperto a tutti, un playground votato allo sport e all’aggregazione sociale, ha visto naturale compimento nella collaborazione con Progetto Trust e gli artisti del collettivo Wallness Club, i quali hanno reso possibile la realizzazione.

Il campo

Il nuovo playground è sito in via Galileo Galilei, nei pressi del complesso abitativo Colasiderta. Quest’area ospitava in precedenza un vecchio campo da calcetto ormai in pesante stato di degrado e abbandono. Spopolato ed inutilizzato, rappresentava una ferita aperta in un tessuto urbano altamente popolato da studenti e dai più piccoli del quartiere. Un ringraziamento doveroso va rivolto nei confronti di Soget Spa, specificatamente nella figura del Dott. Vincenzo Di Somma, proprietari dell’area e da subito sostenitori dell’iniziativa in virtù della sua utilità pubblica. Il giorno 8 gennaio verrà organizzato un evento inaugurale con un torneo a squadre e dal giorno successivo il playground rimarrà aperto gratuitamente a chiunque voglia accedervi.