Rigenerazione urbana, inaugurato il primo campo da basket pubblico a Taranto: trasformato un luogo degradato

Un campo da basket dove un tempo c'era il degrado. Il progetto diventa realtà a Taranto: è stato inaugurato il primo campo da basket pubblico, frutto del contributo e dell'impegno di Sneakers Academy, organizzazione indipendente nata in seno a Sneakers 76, in collaborazione con Progetto Trust e gli artisti del collettivo Wallness Club. Il playground è sito in via Galileo Galilei, nei pressi del complesso abitativo Colasiderta.

Una ferita che si chiude

Quest'area ospitava in precedenza un vecchio campo da calcetto ormai in pesante stato di degrado e abbandono. Spopolato ed inutilizzato, rappresentava una ferita aperta in un tessuto urbano altamente popolato da studenti e dai più piccoli del quartiere. Oggi l'evento inaugurale con un torneo a squadre. Da domani il playground rimarrà aperto gratuitamente a chiunque voglia accedervi.

«È stata un'emozione unica - ha dichiarato il sindaco Rinaldo Melucci - condividere con famiglie, ragazze e ragazzi l'inaugurazione del nuovo playground di Via Galileo Galilei, la 'Lost e Found Arenà realizzata da Sneakers76 e Sneakers Academy per Progetto Trust. Ogni spazio riqualificato e riconsegnato alla socialità è sempre una vittoria e grazie a iniziative private come queste, che arricchiscono e valorizzano i processi di rigenerazione urbana in sinergia con la nostra azione amministrativa, abbiamo la prova che la città è sulla strada giusta».