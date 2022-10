Morto Franco Lerario, il decano dei confezionisti di Martina Franca: tra le sue opere, anche gli abiti di Batman

È morto Franco Lerario. Il decano dei confezionisti di Martina Franca aveva 88 anni. I funerali si terranno domani alle 16 nella chiesa di San Francesco d’Assisi. Franco Lerario aveva realizzato, nel corso della sua attività di livello internazionale, anche abiti di scena per il film Batman vincitore del premio Oscar.

Il post del sindaco

Tanti i post sui social per ricordare il decano dei confezionisti tra cui quello del sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano. «Con tanta tristezza nel cuore ho appreso della morte di Franco Lerario. Una persona di grandi qualità umane. Decano dei confezionisti martinesi, imprenditore lungimirante e coraggioso, Franco con la sua attività ha dato lustro a Martina, facendo conoscere in Italia e all’estero lo stile e la classe del “made in Martina” col suo brand.

Mi piace ricordarlo felice nel giorno dei festeggiamenti dei 50 anni della sua attività, circondato dai suoi familiari e da coloro che lavorano ogni giorno nella sua azienda, un simbolo dello storico e identitario settore delle confezioni di Martina. Ho avuto il piacere di condividere con lui questa grande gioia.

Sono vicino ai familiari e a tutti coloro che gli vogliono bene, ai quali, con sincera commozione, porgo le mie condoglianze.

Ciao Franco!"»