Migranti, via libera dal Viminale: Taranto porto sicuro per i 659 soccorsi da Medici senza Frontiere. «Dopo quasi 9 giorni trascorsi in mare, le autorità italiane hanno finalmente assegnato Taranto come porto sicuro di sbarco per i 659 superstiti a bordo di GeoBarents». Lo annuncia in un tweet Medici Senza Frontiere.

La notizia che aspettavamo è finalmente arrivata. Dopo quasi 9 giorni trascorsi in mare, i 659 sopravvissuti a bordo della #GeoBarents potranno sbarcare nel porto di #Taranto.

Non deve più accadere che persone vulnerabili siano bloccate in mare per un periodo così lungo. — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) August 4, 2022

«Un'attesa lunga, sofferente e ingiustificata per naufraghi ed equipaggio - continua il messaggio - che non dovrà più ripetersi».