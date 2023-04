Brindisi, sbarco dei migranti in porto

Brindisi torna ad aprire le braccia. Gran lavoro per la Prefettura di Brindisi, la Questura, il Comune, la Polizia locale, la Croce rossa e la Protezione Civile regionale, impegnate a gestire il piano di accoglienza per 339 migranti che sono appena arrivati in porto a bordo della nave Geo Barents. A bordo 24 minori non accompagnati.