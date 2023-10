Un volantino fotocopiato in bianco e nero minaccia, quasi, il liceo Majorana di Martina Franca, che se non si fossero presi provvedimenti contro i furti avvenuti nel parcheggio della scuola, gli studenti sarebbero venuti meno.

Il volantino sulla porta dell'aula magna



«Se a scuola ci volete un po di sicurezza ci dovete». Scritto così, ma in stampatello e senza apostrofo. Quindi un perentorio «Ora basta». Il volantino, anonimo, appeso con due pezzi di nastro da imballaggio trasparente sulla porta dell’aula magna, mentre Confindustria Taranto teneva una conferenza in occasione del job day, dava la notizia di tre furti avvenuti nel parcheggio della scuola: l’11 ottobre uno scooter e il 25 ottobre una Vespa e un’autoradio. Anche se il volantino è anonimo è lecito supporre che siano stati alcuni studenti ad apporlo, e che si sentano in qualche maniera minacciati di non poter lasciare tranquillamente i loro mezzi, chiedendo quindi all’istituzione più vicina - la scuola - più sicurezza.

Ma le cose non stanno così, perché secondo l’articolo 46 del regolamento interno, la scuola non solo non è tenuta ad alcuna sorveglianza, ma non si assume alcuna responsabilità per furti o danneggiamenti: «La custodia dei veicoli parcheggiati nell’area dell’Istituto non compete al personale della scuola: pertanto, coloro che entrano nell’area dell’Istituto si assumono ogni responsabilità in merito a eventuali danni arrecati o subiti». Certamente questo articolo non fa riferimento ai furti, ma se il Majorana non si assume responsabilità sui danneggiamenti, figuriamoci di sparizione di qualcosa, siano scooter o autoradio.

