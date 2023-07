Il 10eLotto porta bene alla Puglia: vinti 30mila euro

A Manduria vinti 30mila euro con il 10eLotto. La fortuna premia la Puglia, come riporta Agipronews. Nel comune in provincia di Taranto sono stati vinti 30mila euro con un 8 Oro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per oltre 20,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora i 2,135 miliardi dall'inizio dell'anno.