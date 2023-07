Festa grande a Leverano, in provincia di Lecce, dove grazie all'ultima estrazione del Lotto è arrivata una vincita da 23.750 euro. Nel concorso di giovedì 6 luglio, come riporta Agipronews, è arrivata la vincita importante in seguito alla combinazione 1-11-21 sulla ruota di Roma.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,1 milioni di euro, per un totale di 588 milioni da inizio anno.