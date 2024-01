Lavoratori in nero: fioccano le sanzioni in provincia di Taranto

Negli ultimi giorni, la Guardia di Finanza di Manduria ha scoperto che in diversi negozi c'erano 17 lavoratori non regolarmente assunti e tre irregolari. I controlli sono stati effettuati nei comuni di Manduria, Lizzano, Sava e San Marzano di San Giuseppe. I finanzieri hanno trovato violazioni in vari tipi di attività commerciali.

Le multe

In totale, sono stati multati otto datori di lavoro per aver impiegato lavoratori senza regolare contratto, e in un caso specifico, è stata richiesta la sospensione delle attività dell'impresa tramite l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.