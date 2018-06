Miracolo in reparto: mamma in coma da tre mesi partorisce un bambino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per alcuni è stato un miracolo, per i parenti un regalo. Per la medicina, invece, la nascita di una nuova vita dal grembo di una mamma in coma è stato il risultato di giorni e giorni di consulti, di esami, di monitoraggi continui e di notti insonni di medici, infermieri e tecnici della rianimazione dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto. La risposta si chiama Tommy (nome di fantasia), il bimbo nato dopo quasi sette mesi di gestazione, gli ultimi tre nella pancia della madre in coma per la rottura di un aneurisma cerebrale che le ha tolto la coscienza ma non la straordinaria capacità di donare la vita alla sua creatura.Il «miracolo» si è compiuto tre giorni fa nella sala operatoria del Santissima Annunziata dove ha operato un’equipe composta da anestesisti e rianimatori, ginecologi, neonatologi, pediatri, ecografisti e tanti infermieri di sala che si sono alternati con i rispettivi specialisti medici. Il neonato, fatto nascere con il taglio cesareo, è ora ricoverato nella terapia intensiva affidato alle cure del reparto diretto dal primario Oronzo Forleo.Sta bene ed è coccolato da tutto il personale, non solo della terapia intensiva dei bimbi, ma anche da quello della rianimazione che assiste invece le sorti della sfortunata madre, 38 anni, l’unica ancora a non sapere di essere diventata mamma.