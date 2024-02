Pedina la ex fidanzata e le chiede di salire in auto: arrestato 22enne

Un 22enne di Laterza (in provincia di Taranto) è stato arrestato dai carabinieri in flagranza differita per atti persecutori ai danni della sua ex fidanzata. Le indagini erano state avviate dopo la denuncia presentata nei giorni scorsi dalla donna, che ha dichiarato di essere vittima, da quasi un anno, delle condotte persecutorie del suo ex, consistite in atteggiamenti vessatori e molesti.

Cosa è successo

Nella serata di sabato scorso, l'uomo l'avrebbe pedinata e convinta a salire in auto con il pretesto di un incontro chiarificatore, portandola in una zona isolata contro la sua volontà. Dopo questo episodio la donna ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, che hanno trovato riscontro alle sue dichiarazioni anche tramite le immagini acquisite da un sistema di videosorveglianza presente nella zona. È così scattato l'arresto in flagranza differita del presunto responsabile. La recente normativa prevede che l'arresto possa essere differito fino a 48 ore dopo la commissione del presunto reato. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 22enne ha ottenuto gli arresti domiciliari.