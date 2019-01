Storia, monumenti e cultura: Taranto riconosciuta “città d'arte”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da oggi anche Taranto è inserita nell’elenco delle città d’arte (ex articolo 3 del regolamento regionale 11/2003), al termine dell’istruttoria condotta dalla direzione Sviluppo economico della Regione Puglia e ratificata dalla determina dirigenziale della direzione cultura. Lo rende noto l’Ufficio stampa del Comune, precisando che nel caso di Taranto sono stati riconosciuti sussistenti quattro requisiti: presenza di edifici e complessi monumentali di notevole interesse storico ed artistico; presenza museale; presenza di offerta di servizi culturali; presenta di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali e tradizionali svolte con il patrocinio di Comune, Provincia o Regione.«Abbiamo lavorato a lungo - commenta il vicesindaco Valentina Tilgher - insieme con l’assessore della Regione Puglia Loredana Capone, per colmare una lacuna inaccettabile. L’iscrizione di Taranto è una significativa espressione dell’attenzione rivolta dall’amministrazione Melucci alla cultura e alla sua valorizzazione, in quanto risorsa di sviluppo concreto, che lancia la città nella giusta prospettiva di territorio attrattivo proprio per le sue profonde e variegate radici identitarie». «L’elenco - conclude - ci consente peraltro di colmare un gap tecnico-amministrativo, nella presentazione di progettualità, per i bandi che prevedono tale requisito o che ad esso legano una parte significativa del punteggio». (Ansa)