CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esattamente dieci giorni fa l’ultimo incontro che ha fatto registrare un passo in avanti nella trattativa Ilva. Tornano oggi alle ore 10 al Ministero dello sviluppo economico i sindacati per la negoziazione vincolante con Am InvestCo. Seguirà, a strettissimo giro, la riunione di domani allo stesso orario. Anche sulla base del percorso in discesa sul versante Antitrust, occorre dare una svolta ad una vertenza che si trascina da troppo tempo.Saranno quindi due le giornate consecutive al Mise. Intanto oggi si riparte da quell’avvicinamento che c’era stato nel precedente summit: ArcelorMittal, a capo della cordata Am InvestCo che si è aggiudicata gli asset del siderurgico, sull’aspetto salariale e sui diritti acquisiti aveva confermato la propria disponibilità a mantenere invariata la parte fissa derivante dal contratto collettivo nazionale. C’è da lavorare ancora sulla cosiddetta parte variabile ma, almeno rispetto a qualche tempo fa, c’è stata un’apertura sul fronte della trattativa.I sindacati metalmeccanici e confederali avevano prudentemente mostrato soddisfazione rimarcando, però, la presenza di nodi ancora da sciogliere per quel che riguarda la struttura variabile della retribuzione dei dipendenti e per quanto fino a oggi consolidato. Il sindacato continua a sostenere che la discontinuità può essere considerata nella forma ma non nella quantità e nella sostanza: la discontinuità legale non deve intaccare la parte normativa e retributiva in essere. Dall’altra parte, ArcelorMittal vorrebbe legare questi costi variabili del personale a una redditività aziendale.Questo filone della negoziazione è dovuto alla discontinuità richiesta dalla Commissione europea: per l’azienda sarebbe necessaria anche una discontinuità occupazionale, per le organizzazioni sindacali non si possono revocare diritti acquisiti nel corso degli anni.