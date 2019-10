Iacovone B, ecco il nuovo manto erboso sintetico

Iacovone B, avanti tutta. I lavori del campo secondario sono quasi ultimati ed é in corso la posa del manto erboso in sintetico di terza generazione. “Siamo soddisfatti - fa sapere l’assessore Occhinegro - del lavoro corale di restyling del nostro stadio: dopo la messa a dimora dei 3300 sedili in gradinata e dei 510 in curva ospiti, avvenuti in estate, siamo intervenuti sull'impianto di illuminazione con l'inserimento di fari sulla Tribuna coperta e nuovi trasformatori da 600 watt. Abbiamo inoltre approntato vari interventi di ripristino delle parti in calcestruzzo deteriorate dal tempo, rifunzionalizzato gli spogliatoi, e fornito il campo A di nuove bandiere rossoblu. In ultimo, in questi giorni, abbiamo provveduto alla risemina del manto erboso che renderà il campo ottimale per le partite in casa. Il campo B in sintetico presto sarà illuminato e fornito di tribune, capace di ospitare allenamenti, altre squadre ed altri sport minori”. Ultimo aggiornamento: 12:16