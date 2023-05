Fermato mentre gettava rifiuti dalla sua auto: non aveva patente e assicurazione, mezzo sequestrato

Colto in flagranza mentre abbandonava dal suo veicolo rifiuti, e non solo. È successo domenica scorsa a Leporano, in provincia di Taranto, in via comunale San Francesco, quando il comando della polizia locale lo ha colto di sorpresa.

Oltre il danno la beffa

Fermato dalla polizia locale non aveva con sè neanche la patente di guida, il veicolo, inoltre, non era coperto da assicurazione e neanche da revisione. L'auto è stata subito sequestrata e sono stati ritirati i documenti di circolazione.