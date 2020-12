Spacciava al concerto di De Gregori? «No, la droga era per uso personale»: assolto un 31enne

Uso personale e non certo spaccio al concerto. E' stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” dal gup del Tribunale di Taranto, Giovani Caroli, un tarantino di 31 anni che il 4 ottobre 2019 era stato bloccato ai cancelli d'ingresso al concerto di Francesco De Gregori, proprio a Taranto, perché trovato in possesso di dosi di cocaina. Gli uomini della Squadra mobile, considerata la divisione in dosi, ritenevano la custodisse per spacciarla.

In tutto si trattava di 14 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 4 grammi. L'uomo era stato denunciato in stato di libertà.

Assistito dall'avvocato Andrea Ricapito, l'imputato ha scelto di essere processato con rito abbreviato. La difesa ha dimostrato, documenti alla mano, che il 31enne è un consumatore abituale di sostanze stupefacenti, circostanza che non costituisce reato. Non c'era stata alcuna attività di riscontro sulla attività di spaccio contestata al ragazzo che per altro è incensurato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA