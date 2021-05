Ex Ilva, esposto in Procura dell'Unione sindacale di base: amianto e altri cancerogeni in fabbrica

L'Usb di Taranto ha presentato un esposto in Procura denunciando la presenza all'interno dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia (ex Ilva) «di amianto e altri agenti cancerogeni e e quindi l'esposizione dei lavoratori al rischio di contrarre malattie correlate alla inevitabile inalazione delle sostanze altamente nocive».

Sono 4mila le tonnellate di amianto riscontrate nella fabbrica tarantina ex Ilva in base all'ultimo censimento che risale a diversi anni fa ad opera del commissario straordinario Enrico Bondi. Ma sulla base di successivi ritrovamenti in diverse zone dello stabilimento siderurgico, non ufficializzati (in seguito ai quali la sostanza ritrovata non è stata incapsulata e messa in sicurezza) l’Usb continua a denunciare la presenza di agenti cancerogeni e quindi l’esposizione dei lavoratori al rischio di contrarre malattie correlate alla inevitabile inalazione delle sostanze altamente nocive.

L’odierno esposto in Procura relativamente al Reparto Treno Lamiere è solo l’ultimo di una lunga lista di denunce presentate dall’Usb di Taranto. «La questione sicurezza va messa in cima alla lista delle priorità, tanto che l’Usb da tempo ribadisce l’esigenza di riconoscere l’esposizione a lavoro usurante anche successivamente all’ultimo censimento delle sostanze in questione. Usb ha finanche inserito questo passaggio nella piattaforma presentata al precedente Governo».