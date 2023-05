L'operazione "Retta via" dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Bari

ambientale,nelle pubbliche forniture, smaltimento eabusiva tra Bari, Modugno e Andria. L’indagine "Retta Via" ha consentito di disvelare a carico degli indagati reiterate azioni finalizzate a porre in essere illecite attività di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi - in prevalenza di natura edile - contenenti anche amianto, per una quantità complessiva accertata pari a circa 7.200 tonnellate, utilizzati per la costruzione del “rilevato stradale”, in prossimità di aree agricole attigue al cantiere edificato per la realizzazione di uno dei tre lotti dell’opera denominata “Poligonale Esterna di Bari”, del valore complessivo di circa 22 milioni di euro.